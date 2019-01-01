Президент МТПП рассказал о развитии турбизнеса в Москве

Развитие туристической отрасли различных российских городов идёт неравномерно. Например, москвичи хотели бы посещать другие регионы, но для этого им нужно создать условия и привлекательный туристический продукт. Да и турбизнесу Москвы ещё есть чему учиться. О том, как через институт торгово-промышленных палат можно создать комплексную систему, объединяющую все стороны, участвующие в индустрии гостеприимства, говорили сегодня на панельной дискуссии Урбанистического Форума.

По словам президента Московской палаты Владимира Платонова, в индустрии гостеприимства задействовано 9 различных гильдий МТПП.

«Например, мы изучали зарубежный опыт, школа, которая готовит специалистов для гостиниц. Я спросил, в чём ваша «вишенка» – все готовят специалистов для гостиниц. А мы готовим, чтобы гостиница и каждый сотрудник - это часть города, часть страны в которой находится гость. И, получая услуги от гостиницы, он ещё получает информации и помощь по изучению, пониманию этого города и страны. Вот точно также делаем и мы», -сообщил Платонов.

Сегодня на Урбан форуме МТПП объявила о создании гильдии инфраструктурных инвесторов. В неё войдут предприниматели, которые занимаются созданием столичной инфраструктуры для роста туристического потока.

