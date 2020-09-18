Президент ЕЕК Кантор попал в список 5 самых влиятельных евреев года
В список пяти самых влиятельных евреев в уходящем 5780 году по еврейскому календарю (2019-2020 год) включен гражданин России Вячеслав Моше Кантор.
Израильское издание Ynet, которое составляло рейтинг, отметило президента Европейского еврейского конгресса и президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» как одного из ключевых организаторов Пятого Всемирного форума памяти Холокоста. В Иерусалим, напомним, съехались почти 50 мировых лидеров, чтобы заявить о важности борьбы с антисемитизмом в современном мире. Это было самое крупное дипломатическое событие в истории страны.
«Вячеслав Моше Кантор находится на переднем крае борьбы с антисемитизмом на протяжении уже более 15 лет. В качестве еврейского лидера в один из самых нестабильных периодов истории еврейской диаспоры он работает на сохранение еврейской жизни в диаспоре, защиту европейского еврейства и укрепление его позиций в общемировом масштабе», - говорится в материале Ynet.
В список самых влиятельных евреев мира также вошли зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, израильско-канадский бизнесмен и миллиардер Сильван Адамс и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
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