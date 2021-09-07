Презентация нового iPhone может состояться 14 сентября

Американская компания Apple может презентовать новый iPhone 14 сентября, сообщает CNBC.

Как говорится в сообщении телеканала на сайте, Apple разослала приглашения СМИ во вторник, объявив 14 сентября датой своей ежегодной презентацией новых продуктов. Как ожидается, на мероприятии будет презентован новые iPhone, Apple Watch и AirPods.



Запуск будет транслироваться на сайте Apple.

Как отмечает CNBC, Apple обычно анонсирует свои новые iPhone в сентябре, однако в прошлом году из-за пандемии компания презентовала новый смартфон в октябре.

