Презентация нового iPhone может состояться 14 сентября
Американская компания Apple может презентовать новый iPhone 14 сентября, сообщает CNBC.
Как говорится в сообщении телеканала на сайте, Apple разослала приглашения СМИ во вторник, объявив 14 сентября датой своей ежегодной презентацией новых продуктов. Как ожидается, на мероприятии будет презентован новые iPhone, Apple Watch и AirPods.
Запуск будет транслироваться на сайте Apple.
Как отмечает CNBC, Apple обычно анонсирует свои новые iPhone в сентябре, однако в прошлом году из-за пандемии компания презентовала новый смартфон в октябре.
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