Столичным предпринимателям представят около 20 крупных объектов недвижимости, которые реализуются на аукционах в Москве. Презентация «Инвестиции по-крупному» пройдет 4 июня в лофт-пространстве «Министерство».

Участники мероприятия прослушают выступления представителей хозяйствующих субъектов, экспертов рынка коммерческой недвижимости, а также представителя организатора аукционов - Департамента Москвы по конкурентной политике.

Инвесторы узнают о крупных объектах – от отдельно стоящих зданий до комплексов, которые расположены в разных районах Москвы. В частности, среди предложений будут представлены здания бывших АТС со своей парковкой, свободной планировкой, расположенные вблизи станций метро, площадью от 3,5 тысяч квадратных метров.

Принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации.

Начало презентации «Инвестиции по-крупному» в 18.00

