«Преступная халатность»: Депутат Разворотнева заявила, что поддержка не доходит до семей мобилизованных
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству отметила, что не все необходимые подзаконные акты были подготовлены.
Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что Минобороны не подготовило необходимые подзаконные акты, чтобы помощь дошла до каждой семьи мобилизованных.
«Сейчас те люди, которые защищаю интересы нашей родины на линии соприкосновения, получают, как нам сообщает Минобороны, достойные зарплаты. Хотя здесь не все гладко. Мы прияли в прошлом году закон о том, что у нас добровольцы приравниваются к ветеранам. При этом семьи сейчас не могут получить никакие формы поддержки, потому что Минобороны до сих пор не подготовило подзаконные акты, люди просто воспользоваться этим не могут. Я считаю, что это преступная халатность», - рассказала она.
Нет необходимости использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ, нужно сделать акцент на других инструментах поддержки, заявила ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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