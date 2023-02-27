Пресс-центр НСН стал международной новостной площадкой года
21 февраля в Дубае состоялась международная премия N.ONE CORPORATION, которой были отмечены лучшие представители бизнеса, шоу-бизнеса, науки, СМИ, а также социально важные проекты. Международный проект N.ONE объединяет в себе четыре страны: Россия, Казахстан, ОАЭ, Турция для выявления лучших в своем сегменте.
Пресс-центр Информационного агентства «Национальная Служба Новостей» получил награду в номинации – «Международная новостная площадка года». ПРЕСС-ЦЕНТР (НСН) — медийная площадка, которая работает с 2014 года и входит в топ-3 самых популярных в Москве. На ней регулярно проходят пресс-мероприятия с участием известных политиков, музыкантов, представителей государственной власти, частного бизнеса и общественных объединений России и зарубежья.
В апреле по решению учредителей - Полтарак Александры, Толмачевой Юлии и Новинской Светланы - состоится грандиозное событие, медицинский форум в столице Узбекистана - Ташкенте. Форум будет совмещен с церемонией награждения лауреатов премии. На форуме выступят приглашённые спикеры. А также церемония награждения пройдёт в таких странах как Турция, Филиппины и Россия.
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