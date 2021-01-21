Пресс-секретаря Навального задержали в Москве

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш задержана в Москве, сообщает телеканал «Дождь».

По данным канала, в четверг вечером к квартире Ярмыш пришли полицейские, которые пытались вручить ей предупреждение из-за планируемой акции в поддержку Навального. Пресс-секретарь оппозиционера отказалась открывать дверь без адвоката.

Как сообщила Ярмыш в своём Twitter, после прибытия адвоката полицейские провели обыск в квартире и задержали пресс-секретаря. По информации главы юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Вячеслава Гимади, Ярмыш доставили в ОВД по району Аэропорт.

Кроме того, на Ленинградском вокзале столицы был задержан сотрудник ФБК Георгий Албуров. Об этом сообщил он сам в своём Twitter. Причина задержания пока неизвестна.

Ранее в четверг в Москве были задержаны сотрудница ФБК Любовь Соболь и юрист фонда Владлен Лось.

Навального задержали 17 января в «Шереметьево» по возвращении из Германии. По данным ФСИН, оппозиционер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». По решению суда Навальный был отправлен под арест до 15 февраля.

После задержания политик призвал своих сторонников выйти на несанкционированные акции 23 января. Генпрокуратура РФ и правоохранительные органы предупреждают граждан и информационные ресурсы о незаконном характере акций. Кроме того, Роскомнадзор пообещал штрафовать соцсети за призывы участвовать в протестах.

