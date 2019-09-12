Пресс-секретарь патриарха Кирилла отправлен в отставку

Священник Александр Волков освобождён от должности пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе РПЦ.

Временно исполнять обязанности пресс-секретаря предстоятеля РПЦ будет председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

