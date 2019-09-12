Пресс-секретарь патриарха Кирилла отправлен в отставку
Священник Александр Волков освобождён от должности пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе РПЦ.
Временно исполнять обязанности пресс-секретаря предстоятеля РПЦ будет председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Напомним, Александр Волков занимал свой пост с 2012 года. До этого в течение трех лет являлся заместителем главы пресс-службы. В Синодальном отделе отмечают, что перестановки связаны, в том числе, с «реорганизацией».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о кадровых перестановках в РПЦ. Наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве стал Преосвященный архиепископ Верейский Амвросий, который является ректором Сретенской духовной семинарии.
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