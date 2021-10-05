Преподаватель физики из Тюмени стала учителем года
Учитель физики тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева стала победителем всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021». Об этом сообщает ТАСС.
Имя победителя состязания объявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" является Костылева Екатерина Сергеевна», — подчеркнула Голикова.
Костылева получит главный приз конкурса, Большого хрустального пеликана, на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце. Церемония состоится 10 октября. Кроме того, учитель года станет советником министра просвещения на общественных началах, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
- Преподаватель физики из Тюмени стала учителем года
- Источник: Жёсткие меры, вплоть до локдауна, могут ввести в 11 регионах
- СМИ: Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент
- Глава Минфина Антон Силуанов ушел на самоизоляцию
- Роскосмос начал трансляцию запуска корабля «Союз МС-19» с «киноэкипажем». Видео
- Саакашвили назвал себя «личным узником Путина»
- СМИ: Гаркалин госпитализирован с COVID-19
- Украинской актрисе дали звание заслуженной артистки за роль в показанном в России сериале
- Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум
- СМИ сообщили об ограничениях поставок шоколадных батончиков Bounty
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru