Преподаватель физики из Тюмени стала учителем года

Учитель физики тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева стала победителем всероссийского конкурса «Учитель года России - 2021». Об этом сообщает ТАСС.

Имя победителя состязания объявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" является Костылева Екатерина Сергеевна», — подчеркнула Голикова.

Костылева получит главный приз конкурса, Большого хрустального пеликана, на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце. Церемония состоится 10 октября. Кроме того, учитель года станет советником министра просвещения на общественных началах, отмечает Ura.ru.

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