Премьер-министр Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства

Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе кабинета министров. Днём ранее премьер-министр провел итоговое совещание по подготовке к мероприятию.

На заседании в нижней палате парламента с отчётом присутствуют заместители Мишустина и главы министерств. Как заявил премьер в преамбуле выступления, он расскажет о принятых за год мерах по ключевым направлениям, в первую очередь по поручениям президента Владимира Путина.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в процессе подготовки к отчету поступило около 14 тысяч обращений от граждан. Ещё свыше 300 вопросов в письменном формате направили в правительство депутаты.

После доклада Михаил Мишустин ответит на вопросы народных избранников, ожидается также выступление лидеров фракций.

