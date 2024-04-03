Премьер-министр Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе кабинета министров. Днём ранее премьер-министр провел итоговое совещание по подготовке к мероприятию.
На заседании в нижней палате парламента с отчётом присутствуют заместители Мишустина и главы министерств. Как заявил премьер в преамбуле выступления, он расскажет о принятых за год мерах по ключевым направлениям, в первую очередь по поручениям президента Владимира Путина.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в процессе подготовки к отчету поступило около 14 тысяч обращений от граждан. Ещё свыше 300 вопросов в письменном формате направили в правительство депутаты.
После доклада Михаил Мишустин ответит на вопросы народных избранников, ожидается также выступление лидеров фракций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru