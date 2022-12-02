«Преклоняюсь перед ними»: Основатель «Непара» о выступлениях перед участниками СВО
Александр Шоуа также назвал предателями коллег по цеху, которые покинули Россию.
Композитор, певец, основатель группы «Непара» Александр Шоуа в пресс-центре НСН назвал предателями коллег по цеху, которые покинули Россию в начале спецоперации.
«Мое отношение к тем людям, кто выбрал какую-то странную позицию, уехал, учитывая, что страна им все дала, Бог им судья всем. Он их будет за предательство перед своим народом судить. Каково выступать перед ранеными? Это был не единственный раз, когда мы выступали в госпиталях, это было и до спецоперации. Для меня это огромная честь, я преклоняюсь перед людьми, которые носят форму», - поделился он.
Ранее Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, как в коллективе появилась новая участница Дарья Храмова.
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