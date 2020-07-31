Предвыборные конвульсии Лукашенко и Трампа возбудили Телеграм

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В среду в Белоруссии, где 9 августа пройдут президентские выборы, были задержаны 33 российских гражданина. По неподтвержденным сообщениям, часть из них – боевики ЧВК Вагнера, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Следственный комитет Белоруссии объявил, что задержание вызвано подозрением в подготовке массовых беспорядков. По данным белорусского Совбеза, всего на территории страны находятся около 200 иностранных боевиков.



Писатель Захар Прилепин написал в своем канале, что в списке задержанных есть люди, которые раньше воевали в Донбассе:

«Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР – воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны. Но если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях – это, конечно, нелепо будет выглядеть. Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история – хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они все это затеяли».

Белорусское государственное агентство «Белта» сообщило, что задержанные обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением: не пили, рестораны не посещали, держались обособленно, были одеты в стиле милитари и изучали территорию санатория, в котором поселились. «Мюсли вслух» комментируют публикацию «Белты»:

«Обвинения, излагаемые агентством (бойцы российской ЧВК "Вагнер" приехали в Минск "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании") – явная чушь, а описываемые им обстоятельства "разоблачения боевиков" (обратили на себя внимание однообразной одеждой в стиле милитари, небольшими группами изучали территорию) – просто скверный анекдот. Однако факт задержания властями Белоруссии 33 граждан России – это не анекдот, а явно враждебный шаг, и он требует реакции Москвы».

«Shraibman» размышляет о том, почему задержанные россияне оказались на территории Белоруссии:

«Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит, реалистичных варианта два – ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха. <…> В первом случае (реальный план провокаций) – возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) – явно напряжется Москва».

«Навстречу Трансферу» склоняется к мысли о том, что имеет место провокация со стороны белорусских властей, и напоминает, что ранее в Россию бежал экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало:

«Ситуация с бойцами ЧВК в Минске – довольно странная. Обычно российские наемники не появляются там, где местные власти их не ждут. Такую неаккуратность пригожинские люди проявить просто не могли в условиях конфронтации между Россией и Беларусью накануне выборов. Складывается ощущение, что Лукашенко нарушил какие-то договоренности с Кремлем, потому что в пользу реальной принадлежности бойцов к частной российской армии говорит большое количество аргументов, включая наличие среди задержанных бывших соратников Прилепина. Соответственно прибыли бойцы с Востока Украины. Здесь может быть два варианта: Лукашенко решил переманить на свою сторону Зеленского и Запад, показав "истинное лицо" России на Донбассе. Либо Россия не захотела выдавать Цепкало, на что Батька затаил обиду и сорвал какую-то операцию по мобилизации и трансферу ЧВК».

«338» рассуждает о том, что ответ России на провокацию мог бы быть очень болезненным для Лукашенко:

«Неблагодарное дело загадывать, поддержит Россия итог выборов или не признает – Россия делегирует профессиональных наблюдателей и представителей ЦИК, нижестоящих комиссий, которые делают объективные выводы, на основании которых формируется оценка качества и чистоты (и соблюдения стандартов демократических выборов) проведенного плебисцита. Заранее предопределенной установки нет и быть не может. А вот одним из ответов на плевок, сделанный за 10 дней до выборов, может стать отказ направлять в Белоруссию российских наблюдателей. В составе всех миссий. И пусть Лукашенко и Ермошина крутятся как хотят – дорогие европейские партнеры за 24 года (с 1996 года наблюдения) не признали итоги ни одной кампании в Белоруссии. Вот и получат дутую легитимность по полной программе».

