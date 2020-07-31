Предвыборные конвульсии Лукашенко и Трампа возбудили Телеграм
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Лукашенко и его аресты россиян
В среду в Белоруссии, где 9 августа пройдут президентские выборы, были задержаны 33 российских гражданина. По неподтвержденным сообщениям, часть из них – боевики ЧВК Вагнера, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Следственный комитет Белоруссии объявил, что задержание вызвано подозрением в подготовке массовых беспорядков. По данным белорусского Совбеза, всего на территории страны находятся около 200 иностранных боевиков.
Писатель Захар Прилепин написал в своем канале, что в списке задержанных есть люди, которые раньше воевали в Донбассе:
«Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР – воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны. Но если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях – это, конечно, нелепо будет выглядеть. Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история – хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они все это затеяли».
Белорусское государственное агентство «Белта» сообщило, что задержанные обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением: не пили, рестораны не посещали, держались обособленно, были одеты в стиле милитари и изучали территорию санатория, в котором поселились. «Мюсли вслух» комментируют публикацию «Белты»:
«Обвинения, излагаемые агентством (бойцы российской ЧВК "Вагнер" приехали в Минск "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании") – явная чушь, а описываемые им обстоятельства "разоблачения боевиков" (обратили на себя внимание однообразной одеждой в стиле милитари, небольшими группами изучали территорию) – просто скверный анекдот. Однако факт задержания властями Белоруссии 33 граждан России – это не анекдот, а явно враждебный шаг, и он требует реакции Москвы».
«Shraibman» размышляет о том, почему задержанные россияне оказались на территории Белоруссии:
«Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит, реалистичных варианта два – ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха. <…> В первом случае (реальный план провокаций) – возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) – явно напряжется Москва».
«Навстречу Трансферу» склоняется к мысли о том, что имеет место провокация со стороны белорусских властей, и напоминает, что ранее в Россию бежал экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало:
«Ситуация с бойцами ЧВК в Минске – довольно странная. Обычно российские наемники не появляются там, где местные власти их не ждут. Такую неаккуратность пригожинские люди проявить просто не могли в условиях конфронтации между Россией и Беларусью накануне выборов. Складывается ощущение, что Лукашенко нарушил какие-то договоренности с Кремлем, потому что в пользу реальной принадлежности бойцов к частной российской армии говорит большое количество аргументов, включая наличие среди задержанных бывших соратников Прилепина. Соответственно прибыли бойцы с Востока Украины. Здесь может быть два варианта: Лукашенко решил переманить на свою сторону Зеленского и Запад, показав "истинное лицо" России на Донбассе. Либо Россия не захотела выдавать Цепкало, на что Батька затаил обиду и сорвал какую-то операцию по мобилизации и трансферу ЧВК».
«338» рассуждает о том, что ответ России на провокацию мог бы быть очень болезненным для Лукашенко:
«Неблагодарное дело загадывать, поддержит Россия итог выборов или не признает – Россия делегирует профессиональных наблюдателей и представителей ЦИК, нижестоящих комиссий, которые делают объективные выводы, на основании которых формируется оценка качества и чистоты (и соблюдения стандартов демократических выборов) проведенного плебисцита. Заранее предопределенной установки нет и быть не может. А вот одним из ответов на плевок, сделанный за 10 дней до выборов, может стать отказ направлять в Белоруссию российских наблюдателей. В составе всех миссий. И пусть Лукашенко и Ермошина крутятся как хотят – дорогие европейские партнеры за 24 года (с 1996 года наблюдения) не признали итоги ни одной кампании в Белоруссии. Вот и получат дутую легитимность по полной программе».
Минпромторг и его алкозамки
СМИ узнали, что Минпромторг России планирует до конца года разработать концепцию повсеместного внедрения в российских автомобилях алкозамков – систем, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе. Ведомство собирается простимулировать автопроизводителей устанавливать такие приборы во всех новых автомобилях.
«СМОТРЯЩИЙ» в целом одобряет идею:
«Тема хорошая, учитывая, какая у нас смертность в пьяных ДТП. А случай с Ефремовым можно в ПДД отдельно прописать как показательный. Тем более, и европейцы ориентируются на эту штуку. С 2022 года в ЕС будут производить транспорт только с алкозамками. Один минус – тачки могут ощутимо подорожать. Один чудо-замочек обходится в 25-120 тыс. руб. Плюс производители свой процент прикрутят за установку. В итоге раскошелиться придется и трезвенникам тоже. Авторынок, кстати, от идеи не в восторге. Там говорят, что такие замки ненадежные. Вот сел, например, к водиле пьяный пассажир, дыхнул перегаром, и все – двигатель заблочен, ехать нельзя. И хорошо, если это не на ходу произойдет. Вариант с открытыми окнами тоже не для России, с нашими-то холодами. Можно попробовать не дышать, но тогда у нас летальность по другой статье вырастет».
«Мейстер» считает, что алкозамки должны быть обязательны не для всех водителей:
«Стоимость алкозамка составляет от 25 до 100 тысяч рублей. Получается, что пьет актер Ефремов, а платить за его пьянку должны все водители, включая закоренелых трезвенников и язвенников. Вспомним историю прошлого года, когда в увеличение стоимости прохождения нарколога для автовладельцев вынужден был вмешаться Владимир Путин. Интереснее австралийский опыт, где алкозамками обязаны оборудовать свои автомобили граждане, которые уже попадались в нетрезвом виде за рулем. Думается, что этот список можно расширить за счет всех граждан, которые совершали какие-либо правонарушения в нетрезвом виде, будь то пьяная драка в кафе или просто непристойное поведение. Ну и конечно же алкозамками надо снабдить арендные автомобили».
«ГОССЛУГА» делится сомнениями:
«Вопрос с алкозамками – кто и как будет его проверять. Кто будет виноват, если алкозамок покажет норму, а медицинский прибор превышение? А если ДТП случится с такой раскладкой? Не приучит ли такой подход водителей, что выпить можно, а потом можно ехать, как только алкозамок разрешит, вместо мысли – выпил, за руль не садись в эти сутки?»
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов рассказывает о минусах инициативы:
«Метод измерения паров этанола основан на показаниях электрохимического датчика. Ключевое слово тут "химического". Это означает, что при несоблюдении методики измерения могут происходить как ложноположительные срабатывания, так и ложноотрицательные. При этом химические соединения, которые могут исказить результаты, могут естественным образом находиться в парах окружающего воздуха, например, пары незамерзайки. Обмануть алкотестер, если никого нет рядом, легче легкого. Для этого надо имитировать выдох, а делается это с помощью простейшего и дешевейшего устройства абсолютно элементарно. Поскольку алкотестер будет завязан на замок зажигания (или на кнопку старта двигателя), данный момент можно будет обойти как с помощью физического вмешательства, так и с помощью перепрошивки ЭБУ автомобиля на "ломаную" версию. Ломаются практически все прошивки, знаю только пару моделей авто, которые еще не ломаны, но это просто до них руки не дошли».
«Беспощадный таксист» считает, что алкозамки не сделают дороги безопаснее:
«Угадайте, кого при реализации инициативы обяжут первыми установить алкозамки (за свой счет, конечно)? Но таксисты народ хитрый, как установят, так и заблокируют. Да и остальные водители, думаю, не отстанут. Так что превратится все это дело в очередной замаскированный налог. Кроме того, на всякие "вещества растительного происхождения" и, тем паче, таблетки прибор, разумеется, не отреагирует».
Россияне и их подозрительные деньги
Во вторник СМИ сообщили, что Минюст разработал и внес в правительство законопроект, который разрешает конфискацию и передачу в Пенсионный фонд денежных средств граждан, законность получения которых невозможно доказать. Новость вызвала в Телеграме бурю эмоций: каналы писали, что банковские вклады любого физлица смогут признать подозрительными и изъять. Позже в тот же день Минфин, по инициативе которого был разработан законопроект, объяснил, что под действие новых законопроектов подпадают только чиновники, которые по закону обязаны декларировать свое имущество и доходы членов своих семей.
«АДЕКВАТ» считает, что эта история – хрестоматийный пример того, как не надо подавать информацию:
«После того, как Минфину выразили крайнее недоумение все, кто только мог, но ни минутой раньше, Минфин объяснился: речи о конфискации денег у каждого, чья морда не понравилась, не идет. Речь идет о конфискации только в порядке, предусмотренном законодательством о противодействии коррупции и только у предусмотренного там круга лиц: чиновников (включая тех, что в погонах) и их родственников и прочих контактных лиц, которым хабар отдается на передержку. <…> Ложечки, в общем, нашлись. Осадок, правда, все равно остался: на выходе имеем просто эталонный пример, как на совершенно ровном месте можно получить пожар до небес из-за неграмотной и неаккуратной подачи вполне рутинной истории. Всем ведомственным и даже не только пиар-службам очень стоит извлечь урок для себя».
«Свинкины финансы» пишут, что инициатива Минфина по борьбе с коррупцией и вывод из тени доходов физлиц – это два параллельных направления работы:
«Сейчас по Бюджетному кодексу деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в ПФР. А Гражданский кодекс предусматривает такое зачисление только в отношении имущества, но не денег. При этом, руководствуясь Бюджетным кодексом, деньги все равно можно передать в ПФР и сейчас. То есть это просто устранение законодательных противоречий. Означает ли это, что государство не будет искать нелегальные доходы населения? Нет, не означает. Просто это две совсем разные истории: куда там и по какому закону перечислят деньги коррупционеров, и что будет с "черными" доходами физлиц. ФНС несколько лет назад начала внедрение самозанятости, цель – вывести побольше мелких предпринимателей из тени. Также они озвучивали планы по учету доходов домохозяйств. Сейчас даже банки иногда запрашивают подтверждение происхождения средств при выдаче крупных вкладов. Обратите внимание: не в тот момент, когда человек приходит и кладет деньги на депозит, а когда забирает. Все последние годы государство хочет повышать собираемость налогов с нелегальных доходов физлиц и мелких предпринимателей. Так что тут не стоит расслабляться, да».
«Банкста» полагает, что никакие объяснения банковских вкладчиков уже не успокоят:
«В Минфине пытаются спешно потушить пылающий костер, который возник вокруг идеи конфискации подозрительного имущества и денег. Но скорее всего их голос никто уже и не услышит».
Словно в подтверждение слов «Банксты», «Мысли-НеМысли» рассуждают о том, что проверка нетрудовых доходов чиновников – это лишь первый шаг на большом пути:
«В ближайшие годы никто не будет вводить жесткие ограничения по соотношению доходов и расходов, потому что это возымеет обратный эффект: большая часть населения и бизнеса попросту вернутся к наличным формам расчета. И не получится хвастаться высокой цифровизацией экономики и рекордными показателями безналичной оплаты товаров и услуг. Поэтому пока конфискация накоплений будет касаться только тех, в отношении кого возбуждены уголовные дела и т.п., на них систему обкатают, потому что провести тотальную проверку всех банковских счетов и тайников под матрасами нереально. Но мы к этому идем. И уж точно будут вопросы к тем, кто держит на счетах крупные суммы и не может доказать их происхождение, но это вряд ли примет массовый характер. Пока не примет».
«Темник» к слову комментирует новость о том, что Генпрокуратура потребовала изъять у экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого по нескольким уголовным статьям, активы на 1,5 млрд рублей:
«Дополнительная ценность дел против состоятельных преступников – польза для бюджета».
Педофил и его шконка
В Новгородской области умер мужчина, подозреваемый в педофилии. Житель Боровичей Юрий Ившин скончался в больнице после падения с двухъярусной кровати в изоляторе временного содержания. По данным сотрудников изолятора, при падении он ударился головой об пол, спасти его врачам не удалось.
Полковник МВД в отставке Алексей Трифонов напоминает, что дело Ившина с самого начала было резонансным:
«Помните эту нашумевшую историю из Боровичей Новгородской области, где опера задержали педофила, тот написал заявление на них, и СК принял решение об их задержании? Но жители города вступились за оперативников, и ситуация вышла на федеральный уровень. После чего уголовное дело в отношении оперов СКР забрал в Центральный аппарат, а ребят отпустили».
Журналист Олег Лурье философствует:
«Тюремный суд порой бывает эффективней обычного. Педофил падает с верхней шконки и все. Случайность...»
«СМИ_ли» отмечают, что с педофилами часто происходят несчастные случаи:
«Ранее педофил из Таджикистана трагически погиб в автомастерской колонии общего режима – при всех на него с подъемника упал автомобиль "Нива". Еще раньше в Потьмах педофил сам прибежал на промзону и лег под пилу. Также двое педофилов ощутили неизбывное чувство вины и повесились, причем один аж усек себе голову железным канатом. И вот не жалко ни разу».
«Мышь в овощном» не считает правильным радоваться смерти подозреваемого, вины которого даже суд еще не признал:
«Господа, а почему не писать более откровенно? Ну типа нам не интересно, признал бы суд обвиняемого виновным в том, что ему инкриминировалось, или нет, мы сами знаем, что он – преступник. И мы довольны тем, что он умер, а если не просто умер, а помогли соседи по камере, да еще и по совету работников ИВС – то все вообще здорово. Потому что суд может ошибаться, а вот добрые люди – никогда. Невиновному человеку, который случайно попал за решетку, там бояться нечего, а душегуба не жалко. Так ведь? Мы не испытываем никакой симпатии к этому персонажу. Просто есть вещи, которые государство не имеет права отдавать на откуп гражданскому обществу в любом его воплощении. Делать которые оно должно исключительно само и в строгом соответствии с прописанными процедурами».
«Архивариус» объясняет, почему гибель педофилов не вызывает сожаления в обществе:
«Проблема в том, что наше правосудие проявляет чрезмерный гуманизм к таким персонажам. Постоянно наталкиваешься на "ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности". <…> Очевидно, что насильники и педофилы не исправляются в местах лишения свободы. И смерть такого пассажира поневоле вызывает облегчение – от него больше никто не пострадает».
Трамп и его выборы
Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что при общем голосовании по почте из-за коронавирусной инфекции выборы, назначенные на 3 ноября этого года, будут самыми «неточными и мошенническими» в истории. «Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно???» – написал Трамп.
«Доктор прописал» рассказывает, что американцев предложение Трампа шокировало:
«"Нет, господин президент. Нет. У вас нет власти перенести выборы. И переносить их также не следует", – это глава независимой Федеральной избирательной комиссии США Эллен Уайнтроб. В штабе Трампа тоже удивились. И сообщили, что твит о переносе выборов был риторическим».
Политолог и журналист Владимир Корнилов удивляется:
«Трамп задумался о переносе президентских выборов. И все СМИ дружно кинулись объяснять, почему он не имеет права на это. Самое интересное, об этом пишут те же СМИ, которые весной так же рьяно доказывали, почему президент Польши обязан перенести выборы на тех же основаниях, которые называет Трамп».
«Медиатехнолог» считает, что Трампу не позавидуешь:
«Его, конечно, понять можно – в стране беспорядки, сотни тысяч погибших от ковида, протесты против полиции и сносы памятников. Да и данные о том, что ВВП упало на 33%, совсем не радужные, как привыкли в США. Вряд ли избиратели захотят поддерживать такой политический путь страны, они наверняка призадумаются о том, чтобы попробовать вверить страну какому-нибудь другому управленцу, так что ход Дональда будет, с одной стороны, оправдан – в появившийся промежуток времени можно будет и вакцину разработать, и Флойда канонизировать в протестантской церкви, и памятники перенести в безопасное место. Но не будет ли такое решение нести другие проблемы, такие как радикализация протеста? Не свергнет ли его собственная национальная гвардия? Не осудят ли его действия руководители других стран? Сплошная пороховая бочка, конечно, будто бы и не США, а какая-нибудь Богом забытая Белоруссия».
Украинскому политику Алексею Журавко ситуация в США очень напоминает Украину времен майдана:
«Трамп предложил перенести выборы президента США, так как настаивает, что Демократическая Партия готовится к массовым фальсификациям… параллельно #онижедети продолжают громить американские города, а количество безработных самое высокое за всю историю. По ходу дела Нулэнд с печеньками не врала на Майдане, когда говорила, что мы будем жить как в США. Правда, люди на Майдане думали, что Украина поднимется до уровня США, а на деле Америка все больше и больше скатывается в болото в стиле Украины…»
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