Предстоящие майские праздники в Москве будут по-летнему жаркими

Синоптики рассказали жителям столичного региона о погоде, которая ждёт их в период майских праздников, приуроченных ко Дню Победы. Как отмечает RT, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что столбики термометров в ночные часы останутся на положительных отметках, угрозы заморозков нет. Днём в некоторых районах прогнозируется около +25-ти градусов. Однако при этом специалист отметил, что уже со среды характер погоды будет немного меняться – местами пройдут ливневые дожди с первыми майскими грозами

Добавим, на предстоящую среду, 8 мая, в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.

Как напоминает «Свободная пресса», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лето 2019 года в России будет теплее обычного. В частности, в июне температуры, превышающие климатические нормы, прогнозируется на востоке Южного, на юге Приволжского округов, на северо-востоке Урала, севере Сибири и Приморье.



