Предстоящая ночь будет самой короткой в году
Ночь на 22 июня станет самой короткой в текущем году. Как пишет агентство городских новостей «Москва», в столичном планетарии подчеркнули, что продолжительность светового дня в эту пятницу составит 12 часов 33 минуты. Специалисты отметили, что на широте Москвы 21 июня солнце взошло в 03:46, а сядет в 21:19. А завтра, в субботу, солнце взойдет в 03:50 по Москве. Последующие несколько дней продолжительность дня остается неизменной, затем он начнёт убывать.
Добавим, в древних религиях и культурах день летнего солнцестояния считался важным праздником. На Руси до принятия христианства славяне справляли в этот день праздник Ивана Купалы. Они собирали цветы и травы, обливались водой, плели венки, прыгали через костры и сжигали чучело Солнца в форме колеса.
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