Представлена коллоборация «Армии России» и Тимати

Бренд «Black Star Wear» (владелец - рэп-исполнитель Тимати) совместно с сетью магазинов «Армия России» («Военторг») в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной представил новую коллекцию одежды «Черная звезда».

Тимати также поблагодарил Министерство обороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды.