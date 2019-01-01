Общество
Рэп-исполнитель подарил министру обороны Сергею Шойгу куртку от бренда «Black Star».
Представлена коллоборация «Армии России» и Тимати
27 мая21:26
Бренд «Black Star Wear» (владелец - рэп-исполнитель Тимати) совместно с сетью магазинов «Армия России» («Военторг») в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной представил новую коллекцию одежды «Черная звезда».
Тимати также поблагодарил Министерство обороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды.
Рэп-исполнитель подарил министру обороны Сергею Шойгу куртку от бренда «Black Star».
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