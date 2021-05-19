Представительства ФРГ в РФ начнут принимать заявления на шенгенскую визу

Представительства Германии в России с 1 июня начнут прием заявлений на выдачу шенгенских виз, сообщает посольство ФРГ в Москве.

«С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию», — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве уточнили, что документы на выдачу визы будут принимать даже от тех граждан, которые не подпадают под исключения для разрешения на въезд в ФРГ, отмечает РИА ФАН. Из-за пандемии коронавируса посещение Германии доступно лишь определенным категориям лиц.

