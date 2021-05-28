Представители Disney ответили на письмо Роскомнадзора о мультфильме Out

Короткометражный анимационный фильм "Out" ("Выход"), выпущенный телеканалом "Канал Disney", не планировался к показу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Disney в РФ и СНГ.

По сведениям агентства, мультфильм не был заявлен в программе "Канала Disney" и не выпускался в эфир. В компании уточнили, что фильм "не планируется к показу" на территории РФ.

Ранее в пятницу Роскомнадзор направил письмо телеканалу "Канал Disney" о недопустимости демонстрации вредного для детей контента. В РКН объяснили, главный герой нового анимационного фильма Disney имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В своем письме Роскомнадзор напомнил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей с использованием СМИ является в России административным правонарушением.

