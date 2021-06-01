Представитель МИД Мария Захарова завела собственный Telegram-канал

Официальный представитель МИД России Мария Захарова создала свой канал в Telegram, на него уже подписалось 17 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с агентством дипломат заявила, что ведет свои аккаунты в социальных сетях самостоятельно, поэтому сомневалась в том, что сможет успеть добавить к списку соцсетей собственный канал. При этом, по словам дипломата, коллеги и знакомые "уговаривали" ее завести Telegram-канал.

По словам Захаровой, для разработки плана по ведению нового аккаунта она "выкроила пару часов ночью". Официальный представитель МИД иронично отметила, что по ночам "придумывает новые проекты", и поэтому ее нередко спрашивают, успевает ли она спать. Дипломат назвала подобный вопрос "скучным".

"Это скучный вопрос, раньше женщинам по-другому вопросы формулировали", - пояснила дипломат.

