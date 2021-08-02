Представитель МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы
Певица МакSим (Марина Максимова) находится в стабильно тяжелом состоянии, однако есть улучшения. Об этом сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.
Как отметила представитель артистки в беседе с ТАСС, значительных изменений в состоянии артистки, уже около полутора месяцев остающейся в медикаментозном сне, нет.
О госпитализации 38-летней исполнительницы стало известно в июне. У Максимовой диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией, при этом тесты на коронавирус показали отрицательные результаты, отмечает телеканал «360». Певицу ввели в состояние искусственной комы, периодически врачи выводят ее из медикаментозного сна, пишет Газета.ру.
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