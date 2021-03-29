Председателем ЦИК переизбрали Эллу Памфилову
Председатель Центризбиркома России прошлого состава Элла Памфилова сохранила свой пост, сообщает ТАСС.
Председатель счётной комиссии Евгений Шевченко заявил, что по результатам тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК за Памфилову проголосовали 14 человек, а за Александра Курдюмова только один человек.
«Вместе будем работать так, чтобы нам было не стыдно и чтобы избиратели поддерживали нас в том, что мы делаем», - сказала Памфилова после оглашения результатов голосования.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов нового состава Центральной избирательной комиссии, сообщает RT. Кроме Памфиловой в него вошли Павел Андреев, Игорь Борисов, Наталья Бударина, Андрей Шутов.
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