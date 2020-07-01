Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции не вызывает сомнений в его прозрачности

Прозрачность голосования по поправкам к Конституции РФ – один из главных критериев качественной организации всей процедуры, считает председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

«Всё прошло спокойно и удобно. Я осталась довольна процессом и тем, как всё организовано. Что касается наблюдения, то всё прозрачно. Представлено большое количество наблюдателей. Москва очень организованная, она известна школой передового опыта. Вот на моём участке было два наблюдателя. Поэтому у меня никаких претензий нет. Всё абсолютно прозрачно, никаких сомнений не возникает», - заявила Лахова.

Отметим, что голосование началось 25 июня, а завершится в 20:00 1 июля.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.

