Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции не вызывает сомнений в его прозрачности
Прозрачность голосования по поправкам к Конституции РФ – один из главных критериев качественной организации всей процедуры, считает председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.
«Всё прошло спокойно и удобно. Я осталась довольна процессом и тем, как всё организовано. Что касается наблюдения, то всё прозрачно. Представлено большое количество наблюдателей. Москва очень организованная, она известна школой передового опыта. Вот на моём участке было два наблюдателя. Поэтому у меня никаких претензий нет. Всё абсолютно прозрачно, никаких сомнений не возникает», - заявила Лахова.
Отметим, что голосование началось 25 июня, а завершится в 20:00 1 июля.
Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.
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