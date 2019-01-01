«Предпраздничный потоп»: В Москве 8 мая выпадет до 30% месячной нормы осадков

Синоптики предупредили жителей столичного региона о ливнях, грозах и порывистом ветре, которые ожидаются в регионе в среду, 8 мая. В центре погоды «Фобос» подчеркнули, что сегодня в Москве и области выпадет до 30% месячной нормы осадков. Что касается температуры, то сегодня днём воздух в столице прогреется до +21…+23 градуса, отмечает АГН Москва. Между тем, в МЧС москвичей попросили держаться подальше от рекламных щитов и не укрываться от непогоды под деревьями, отмечает Москва 24.

Завтра, в День Победы, характер погоды в регионе не изменится. В Гидрометцентре уточнили, что в Москве и области прогнозируются дождь, гроза и порывистый ветер. Днём столбики термометров дотянуться до отметки 25 градусов.

Ранее НСН писала, что Гидрометцентр России зафиксировал в Москве самый теплый днем с начала года. Им стал минувший вторник, 7 мая. Днём воздух в российской столице прогрелся до плюс 24,8. Предыдущий максимум синоптики зафиксировали 6 мая – тогда столбики термометра фиксировали в столице +24,6 градуса.

