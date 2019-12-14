Предполагаемый организатор убийства журналиста Шеремета арестован в Киеве

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, который подозревается в организации убийства журналиста Павла Шеремета, арестован Печерский районным судом Киева на два месяца.

Трансляция суда велась на странице агентства УНН в Facebook, сообщают Известия.

По решению суда к Антоненко применена мера пресечения в виде его содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Также до 8 февраля судебным решением, которое вынесено в пятницу, отправлена под домашний арест Яна Дугарь. Суд арестовал Юлию Кузьменко. Ее подозревают в соучастии в планировании убийства Павла Шереметав составе преступной группировки.