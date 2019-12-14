Предполагаемый организатор убийства журналиста Шеремета арестован в Киеве
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, который подозревается в организации убийства журналиста Павла Шеремета, арестован Печерский районным судом Киева на два месяца.
Трансляция суда велась на странице агентства УНН в Facebook, сообщают Известия.
По решению суда к Антоненко применена мера пресечения в виде его содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.
Также до 8 февраля судебным решением, которое вынесено в пятницу, отправлена под домашний арест Яна Дугарь. Суд арестовал Юлию Кузьменко. Ее подозревают в соучастии в планировании убийства Павла Шереметав составе преступной группировки.
Отметим, что 12 декабря в Киеве были названы в числе организаторов убийства Шеремета Антоненко, Кузьменко, Дугарь, супруги Владислав и Ирина Грищенко.
Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве от взрыва в собственном автомобиле 20 июля 2016 года по дороге на работу.
Ранее украинский политолог Вадим Карасёв заявил НСН, что журналисты будут постоянно подталкивать органы к активному расследованию.
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