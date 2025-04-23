Предложено пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны

В России ресурсоснабжающие организации и управляющие компании нужно обязать произвести перерасчет платежей за отопление в регионах, где весной была теплая погода, при том, что отопление подавалось по стандартному графику, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Совфеда Олега Голова.

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По его словам, россияне не должны оплачивать избыточное тепло, которое им фактически не требовалось из-за раннего наступления теплой погоды и весной потребители не должны столкнуться с неожиданными цифрами в платежных документах. По словам парламентария, в настоящее время граждане оплачивают соответствующие услуги в течение 8 месяцев отопительного сезона, а 4 месяца платят без фактического получения тепла.

Ранее стало известно, что в России могут появиться критерии отключения отопления, учитывающие прогнозы синоптиков. Также предполагается учитывать особенности тепловых сетей в разных регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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