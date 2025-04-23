Предложено пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны
В России ресурсоснабжающие организации и управляющие компании нужно обязать произвести перерасчет платежей за отопление в регионах, где весной была теплая погода, при том, что отопление подавалось по стандартному графику, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Совфеда Олега Голова.
По его словам, россияне не должны оплачивать избыточное тепло, которое им фактически не требовалось из-за раннего наступления теплой погоды и весной потребители не должны столкнуться с неожиданными цифрами в платежных документах. По словам парламентария, в настоящее время граждане оплачивают соответствующие услуги в течение 8 месяцев отопительного сезона, а 4 месяца платят без фактического получения тепла.
Ранее стало известно, что в России могут появиться критерии отключения отопления, учитывающие прогнозы синоптиков. Также предполагается учитывать особенности тепловых сетей в разных регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru