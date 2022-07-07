Праздник Курбан-байрам пройдет в Москве с 9 по 12 июля

В 2022 году один из двух главных праздников в исламе, Курбан-байрам, наступает 9 июля и продлится три дня, сообщили в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

По этому случаю в Москве пройдут мероприятия - в местах традиционного проведения праздников. В Московской области для проведения праздничных богослужений выделено 55 мест.

Для удобства верующих будут также организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Праздничное богослужение из Московской Соборной мечети будет транслироваться с 9.00 на канале «Россия 1».

При этом по договоренности властей столицы и мусульманской общины жертвоприношения в городской черте Москвы полностью исключены.

