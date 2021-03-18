Праздничный концерт в Лужниках даст старт Дням Крыма в Москве

Концерт посвящённый семилетию возвращения Крыма в состав России даст старт традиционным дням республики в Москве, сообщает пресс-служба столичного правительства.

В концерте, который пройдёт 18 марта 2021 года в Лужниках, примут участие известные российские исполнители: Николай Басков, Стас Михайлов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Олег Газманов, Пелагея, Егор Крид, группа «2Маши», Клава Кока, Хор Турецкого, группа «Руки вверх!», Филипп Киркоров и другие.

Мероприятие пройдёт с соблюдением всех мер предосторожности, рекомендованных Роспотребнадзором. Так, всем посетителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, а количество зрителей не будет превышать 50% от общего числа мест.

В рамках дня Крыма в разных точках Москвы откроются туристические шале, где можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска на полуострове, узнать об основных туристических маршрутах по республике и посмотреть выставку достопримечательностей.



Кроме того, до 31 марта на Тверском бульваре проходит фотовыставка «Крым сегодня», где представлены фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова.

Для любителей истории с 18 марта до 18 апреля в парке «Зарядье» будет работать выставочный проект «Крым. История», где представят более ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий, благодаря которым москвичи и гости столицы смогут познакомиться с историей Крыма с конца XVIII и до середины XX века.

