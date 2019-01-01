Правозащитник рассказал о заслугах Бернштейна

«Это большая утрата. Он сделал очень многое для международного Хельсинкского движения. Московская Хельсинкская группа всегда имела с ним очень плотный контакт. Полное взаимопонимание, полное сотрудничество. И Human Rights Watch здесь у нас в Москве действует. То есть это был серьезный, глубокий международный проект, международная программа защиты прав человека, в которую были вовлечены ведущие правозащитные организации, в том числе и наша Московская Хельсинкская группа. Надеюсь, его преемник продолжит его традиции», - сказал он.

Напомним, в декабре прошлого года в возрасте 91 года скончалась сооснователь и многолетний председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Организация Human Rights Watch была основана в 1978 году и первоначально называлась Helsinki Watch. Ее основной задачей тогда была поддержка диссидентского и правозащитного движения в Советском Союзе и Восточной Европе.