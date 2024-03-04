Правнук Сталина предложил распустить ООН в открытом письме Лаврову
Правнук бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад выступил с инициативой распустить Организацию Объединённых Наций. Такое предложение он сформулировал в открытом письме министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в преддверии дня смерти своего прадеда.
Как сообщает NEWS.ru, по мнению Бенсаада, ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов. Он утверждает, что организация «позволяет истреблять русских» в Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.
Селим Бенсаад – внук старшего сына Сталина Якова Джугашвили, который погиб в фашистском концлагере Заксенхаузен. Пресс-секретарь потомка руководителя СССР также заявил о необходимости переноса штаб-квартиры ООН в Москву или Ялту из Нью-Йорка.
Он обосновал такое предложение тем, что западные страны используют визовый режим для давления, лишают российских представителей возможности принимать участие в сессиях ООН в Нью-Йорке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru