Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

Кабмин России направит средства из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Родители начнут получать выплаты уже в 2020 году, отмечается на сайте правительства РФ.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — цитирует документ Газета.ru.

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о выплате малообеспеченным семьям ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в своем послании Федеральному собранию в январе 2020 года. По словам Путина, это станет одной из мер, направленных на решение демографической проблемы в стране.

