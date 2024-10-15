Кабмин утвердил процедуру установления самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта

Россияне смогут с 1 марта следующего года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Подать заявление о самозапрете или снятии ограничения можно будет через портал «Госуслуги», откуда обращение переадресуют в уполномоченные бюро кредитных историй, или лично в МФЦ.

«Воспользоваться такой услугой гражданин вправе неограниченное число раз. Сведения о самозапрете будут содержаться в кредитной истории гражданина», — указали в кабмине.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить число потребительских кредитов на одного человека и разрешать гражданину не более двух займов единовременно, напоминает RT.

