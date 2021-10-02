Правительство упростило подачу документов на получение средств реабилитации
Правительство России утвердило новый порядок получения документов на получение технических средств реабилитации и иных мер поддержки граждан с инвалидностью через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.
Теперь можно будет прикрепить сканы документов к заявлению на портале госуслуг, следовательно, отпадет необходимость лично присутствовать при подаче документов. После отправки документов в личный кабинет заявителя прилет направление на получение нужного средства реабилитации (например, слухового аппарата, кресла-коляски, протезов и т.д.) или услуги (сурдоперевода, тифлосурдоперевода, собаки-проводника).
Таким же образом будет упрощен процесс получения компенсации расходов. Порядок получения средств реабилитации также распространяется на ветеранов, нуждающихся в протезно-ортопедических средствах.
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