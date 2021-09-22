Правительство России продлило упрощенный порядок назначения инвалидности
Правительство РФ продлило упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве, до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как уточняет пресс-служба кабмина, упрощенный порядок предполагает продление ранее установленной инвалидности автоматически на следующие шесть месяцев, либо присваивать инвалидность впервые без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.
Для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания, ранее установленная степень утраты трудоспособности также будет продлена автоматически на полгода. Пострадавшим также продлят или назначат программу реабилитации без личного посещения бюро.
Все необходимые документы учреждения получают посредством системы электронного межведомственного взаимодействия.
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