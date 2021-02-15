Правительство РФ выделяет 10 млрд рублей на лекарства для детей
Правительство Российской Федерации выделяет 10 миллиардов рублей на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Об этом председатель кабинета министров Михаил Мишустин проинформировал на совещании со своими заместителями.
Как уточнил премьер-министр, это первый транш из 60 миллиардов рублей, которые заложены в бюджет на эти цели в текущем году. Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился сформировать фонд «Круг добра», главная задача которого - помощь несовершеннолетним с тяжелыми, редкими заболеваниями.
Именно через эту структуру детей будут обеспечивать необходимыми препаратами. Заявки на них будут поступать от родителей, а также от внештатных специалистов министерства здравоохранения, уточняет РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru