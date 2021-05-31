Правительство РФ выделит около 145 млрд рублей на строительство школ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца 2024 года в стране планируется создать около 650 тысяч дополнительных учебных мест, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, речь идёт как о строительстве новых школ, так и о переоснащении действующих образовательных учреждений, на что в ближайшие три года будет направлено более 144,6 миллиарда рублей - соответствующее распоряжение уже подписано.
На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства напомнил, что строительство новых школ в России ведётся по поручению президента Владимира Путина.
«Часть из них уже готовы, предстоит построить ещё около 800. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете. Из них на текущий год - почти 33 миллиарда рублей», - добавил Мишустин.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что перехода на дистанционное обучение не случится, сообщает RT. По его словам, новый учебный год в школах страны планируется начать в очном формате.
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