Правительство РФ выделит около 145 млрд рублей на строительство школ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца 2024 года в стране планируется создать около 650 тысяч дополнительных учебных мест, сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, речь идёт как о строительстве новых школ, так и о переоснащении действующих образовательных учреждений, на что в ближайшие три года будет направлено более 144,6 миллиарда рублей - соответствующее распоряжение уже подписано.

На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства напомнил, что строительство новых школ в России ведётся по поручению президента Владимира Путина.

«Часть из них уже готовы, предстоит построить ещё около 800. Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете. Из них на текущий год - почти 33 миллиарда рублей», - добавил Мишустин.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что перехода на дистанционное обучение не случится, сообщает RT. По его словам, новый учебный год в школах страны планируется начать в очном формате.

