Правительство РФ выделит деньги на машины скорой помощи и инвентарь для спортшкол

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений кабмин выделит почти 1 миллиард 670 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, речь идет об исполнении обязательств по госконтрактам, заключённым в 2020 году.

«За счёт этих средств в регионы будет организована поставка 115 автомобилей скорой помощи, детские школы искусств получат почти полторы тысячи новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплен необходимый инвентарь и оборудование», - уточнил глава правительства.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла, сообщает журнал «Профиль». Общая сумма выделенных средств составила девять миллиардов рублей.

