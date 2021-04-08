Правительство РФ выделит деньги на машины скорой помощи и инвентарь для спортшкол
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений кабмин выделит почти 1 миллиард 670 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства.
По его словам, речь идет об исполнении обязательств по госконтрактам, заключённым в 2020 году.
«За счёт этих средств в регионы будет организована поставка 115 автомобилей скорой помощи, детские школы искусств получат почти полторы тысячи новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплен необходимый инвентарь и оборудование», - уточнил глава правительства.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о субсидиях производителям сахара и подсолнечного масла, сообщает журнал «Профиль». Общая сумма выделенных средств составила девять миллиардов рублей.
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