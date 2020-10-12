Власти РФ выделили более миллиарда на жильё для ветеранов ВОВ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильём направят более 1 млрд рублей.
Глава российского правительства поручил завершить работу над исполнением данного распоряжения до конца 2020 года. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований будет осуществлять Минстрой России.
В пресс-службе кабмина сообщили, что деньги поступят в 65 регионов. Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан. Дополнительные средства позволят переехать в новую квартиру 607 ветеранам, которые встали на учёт для улучшения жилищных условий.
В апреле 2020 года на достойное жильё для ветеранов правительство направило более 350 млн рублей, благодаря чему жильём были обеспечены более 200 человек.
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