Власти РФ выделили более миллиарда на жильё для ветеранов ВОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильём направят более 1 млрд рублей.

Глава российского правительства поручил завершить работу над исполнением данного распоряжения до конца 2020 года. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований будет осуществлять Минстрой России.



В пресс-службе кабмина сообщили, что деньги поступят в 65 регионов. Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан. Дополнительные средства позволят переехать в новую квартиру 607 ветеранам, которые встали на учёт для улучшения жилищных условий.

В апреле 2020 года на достойное жильё для ветеранов правительство направило более 350 млн рублей, благодаря чему жильём были обеспечены более 200 человек.

