Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает обязательную эвакуацию граждан с территории, где объявлена угроза возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что введение обязанности для граждан эвакуироваться с территории предусматривается «с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий».

Также законопроектом предлагается установить обязанность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению постоянного доступа МЧС к информационным системам в рамках единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Должностные лица и организации должны будут своевременно предоставлять сведения, необходимые для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Ранее метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова заявила, что лето 2021 года в России может оказаться аномально сухим, сообщает «Свободная пресса». По её словам, это произойдёт из-за устойчивого антициклона, который сейчас господствует на территории Сибири и Урала.

