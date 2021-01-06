Правительство РФ утвердило порядок работы сервиса для поступления в вузы онлайн
Российское правительство утвердило механизм работы государственного сервиса «Поступление в вуз онлайн». Постановление, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, первый этап суперсервиса призван обеспечить возможность приёма на обучение в высшие учебные заведения. Абитуриенты смогут онлайн отслеживать ход приёмной кампании, используя при этом электронную подпись.
За работу госсервиса будут отвечать Минобрнауки, Рособрнадзор и Минцифры.
Сервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в июне 2020 года. Благодаря нововведению российские абитуриенты могли не выходя из дома подать документы в 54 вуза страны. Результаты ЕГЭ передавались университетам автоматически, отмечает Ura.ru. Ожидается, что с 2022 года система будет доступна по всей стране.
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