Правительство РФ утвердило единый образец справки об участии в СВО

Кабинет министров определился с единым образцом справки об участии в специальной военной операции. Постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Порядок её получения упрощён. Сделать это можно будет через портал государственных слуг, начиная с 1 ноября 2024 года. С её помощью участник СВО и их родственники получают различные меры социальной поддержки от региональных властей.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в правительстве обратили внимание, что до сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца. Документ выдавали командиры воинских частей или военные комиссариаты. Это затрудняло процесс получения справки.

