Правительство РФ утвердило единый образец справки об участии в СВО
Кабинет министров определился с единым образцом справки об участии в специальной военной операции. Постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Порядок её получения упрощён. Сделать это можно будет через портал государственных слуг, начиная с 1 ноября 2024 года. С её помощью участник СВО и их родственники получают различные меры социальной поддержки от региональных властей.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в правительстве обратили внимание, что до сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца. Документ выдавали командиры воинских частей или военные комиссариаты. Это затрудняло процесс получения справки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Испания призвала к полной отмене смертной казни в мире
- ПВО сбила беспилотник ВСУ над Орловской областью
- В Волгоградской области упал самолет Як-130
- Путин освободил Антонова от должности посла России в США
- МВД объявило в розыск экс-футболиста сборной Украины Алиева
- Правительство РФ утвердило единый образец справки об участии в СВО
- Ученые предупредили о приближении к Земле огромного облака плазмы
- Рябков опроверг слова Трампа о сделке РФ, США и Китая по денуклеаризации
- Ученые прогнозируют магнитную бурю высшего уровня на Земле 10 октября
- Утвержден прогноз социально-экономического развития Москвы на 2025–2027 годы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru