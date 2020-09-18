Правительство РФ сократит расходы на лекарства от редких болезней
Российское правительство планирует сократить финансирование программы «14 высокозатратных нозологий», по которой Минздрав закупает дорогостоящие лекарства для лечения редких заболеваний по заявкам от регионов.
Как пишет РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, за этот период программа недополучит больше 19,5 миллиарда рублей. Ежегодное сокращение составит 6,5 миллиарда рублей, или порядка 12%.
По программе «14 высокозатратных нозологий» Минздрав, в частности, закупает лекарства для пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, гемофилией, злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей и другими заболеваниями, не поддающимися полному излечению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru