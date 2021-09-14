Правительство РФ раскрыло, сколько министров будут голосовать онлайн

Кабинет министров Российской Федерации раскрыл информацию о том, сколько челнов правительства будут голосовать дистанционно на предстоящих выборах в Госдуму и другие органы власти. На электронное онлайн голосование записались четыре вице-премьера и пять министров, сообщила пресс-служба «Белого дома».

Это заместитель председателя, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко. Также на онлайн голосование зарегистрировались глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Ранее было объявлено, что дистанционно будет голосовать и председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

Центризбирком разрешил провести электронное голосование в сентябре столице РФ, Севастополю, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областям. Получено более 5 миллионов заявок избирателей на участие в онлайн-голосовании, в Москве – свыше 2 миллионов. Регистрация завершена накануне.

