Правительство РФ отменит обязательную удаленку для сотрудников старше 65 лет

Правительство России с 1 апреля отменит обязательный перевод на дистанционную работу сотрудников в возрасте старше 65 лет. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в документе, работодателям рекомендовано «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья» в приоритетном порядке осуществлять перевод пожилых сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством.

Кроме того, постановление отменяет принятые в 2020 году решения кабмина о введении временных правил оформления электронных больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным гражданам в возрасте от 65 лет в условиях пандемии коронавируса.

