Правительство РФ отменит обязательную удаленку для сотрудников старше 65 лет
Правительство России с 1 апреля отменит обязательный перевод на дистанционную работу сотрудников в возрасте старше 65 лет. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как указано в документе, работодателям рекомендовано «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья» в приоритетном порядке осуществлять перевод пожилых сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством.
Кроме того, постановление отменяет принятые в 2020 году решения кабмина о введении временных правил оформления электронных больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным гражданам в возрасте от 65 лет в условиях пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- СМИ: Российский самолет-наблюдатель проверил маскировку военных объектов в Крыму
- США продлили санкции против Ирана
- Perseverance совершил первую тестовую поездку по Марсу
- Правительство РФ отменит обязательную удаленку для сотрудников старше 65 лет
- Премьер Армении и госсекретарь США обсудили Карабах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru