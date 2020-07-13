Правительство РФ одобрило проект об «удаленке» с замечаниями

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект об удаленной работе с учётом некоторых поправок. Об этом говорится в подготовленном проекте отзыва кабинета министров на законодательное предложение о новых режимах работы и их регулировании, передает «Интерфакс».

Среди замечаний, в частности, предложено прописать последствия, если сотрудник откажется работать в режиме временной дистанционной (удаленной) работы. Кроме того, необходимо обозначить право работника на использование при дистанционном варианте работы своего личного оборудования, софта, средств защиты данных, говорится в отзыве.

В кабмине также предложили специально уточнить понятия «время взаимодействия» и «неприкосновенность времени отдыха», учитывая статьи Трудового Кодекса, посвящённые режиму рабочего времени и времени отдыха.

Ранее стало известно, что понятия удаленной и дистанционной работы в законопроекте разделят. Предполагается, что первое чтение проекта закона пройдёт в нижней палате парламента 21 июля.

