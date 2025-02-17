Правительство утвердило постановление, позволяющее применять биометрические данные для посадки россиян на поезд при наличии такой возможности у перевозчика. Об этом рассказали журналистам в аппарате вице-премьера - главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

«Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются», — отмечается в сообщении.

Планируется, что в текущем году будет проходить закрытое тестирование сервиса, россияне смогут пользоваться услугой после завершения технологических испытаний. Новинка будет доступна пользователям Единой биометрической системы. Новая опция станет альтернативой бумажному билету или паспорту, но не заменит привычные документы.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий создать единую базу данных с записями голосов телефонных мошенников, напоминает РЕН ТВ.

