Правительство расширило программу госгарантий по бесплатной медицине

Правительство России расширило параметры программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Она рассчитана на 2024 год и плановый период до 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте правительства, речь идёт о значительном увеличении лимита средств на приобретение технического оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря за счёт средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медицинской помощи гражданам. Также в него включены расходы медицинских организаций на техобслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря. Теперь эта сумма составляет 400 тыс. рублей за единицу. Раньше лимит не превышал 100 тыс. рублей.

Постановлением правительства также добавлены повышающие коэффициенты к заработной плате медработников, которые оказывают высокотехнологичную помощь в рамках базовой программы ОМС.

Как напоминает «Радиоточка НСН», ранее о необходимости внедрения передовых технологий на всех уровнях здравоохранения говорил Владимир Путин. Программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024 год и плановый период до 2026 года была утверждена правительством в декабре прошлого года.

