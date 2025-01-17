Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на «Госуслугах»

Правительство России планирует предложить новое решение для дополнительной защиты личного кабинета на «Госуслугах» и использовать для этого упрощенную биометрию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Мы готовим решение о применении упрощенной биометрии для дополнительной защиты аккаунта... Оно появится в ближайший месяц», — рассказали агентству.

Изменения позволят расширить доступ граждан к инструментам защиты. Чтобы зарегистрировать упрощенную биометрию, следует сделать фото в приложении «Госуслуги биометрия» и активировать в личном кабинете на портале функцию по использованию биометрии как второго фактора защиты.

Также на «Госуслугах» доступны другие инструменты для повышения безопасности аккаунта, в том числе двухфакторная аутентификация и уведомления о входе на электронную почту. Пользователи могут выбрать подходящий вариант защиты и при желании изменить его в разделе «Безопасность» на портале.

Между тем россиян предупредили о новом способе мошенничества с кодом от «Госуслуг»: злоумышленники звонят жертве от лица администрации школы и просят сообщить код из SMS от ресурса «для продолжения обучения во втором полугодии», пишет Ura.ru.

