Правительство предложит новый способ защиты аккаунта на «Госуслугах»
Правительство России планирует предложить новое решение для дополнительной защиты личного кабинета на «Госуслугах» и использовать для этого упрощенную биометрию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Мы готовим решение о применении упрощенной биометрии для дополнительной защиты аккаунта... Оно появится в ближайший месяц», — рассказали агентству.
Изменения позволят расширить доступ граждан к инструментам защиты. Чтобы зарегистрировать упрощенную биометрию, следует сделать фото в приложении «Госуслуги биометрия» и активировать в личном кабинете на портале функцию по использованию биометрии как второго фактора защиты.
Также на «Госуслугах» доступны другие инструменты для повышения безопасности аккаунта, в том числе двухфакторная аутентификация и уведомления о входе на электронную почту. Пользователи могут выбрать подходящий вариант защиты и при желании изменить его в разделе «Безопасность» на портале.
Между тем россиян предупредили о новом способе мошенничества с кодом от «Госуслуг»: злоумышленники звонят жертве от лица администрации школы и просят сообщить код из SMS от ресурса «для продолжения обучения во втором полугодии», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru