Правительство России поддержало законопроект о расширении помощи онкобольным детям

Правительство России поддержало законопроект о расширении помощи детям с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба выступившей с инициативой партии «Единая Россия».

Проект подготовили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и детские онкологи. Согласно законопроекту, для лечения онкозаболеваний позволят использовать так называемые препараты «офф-лейбл», в инструкции которых нет указания на такую возможность. Кроме того, будет создан перечень эффективных лекарств для детей с онкологическими заболеваниями, затем список препаратов направят в Минздрав для включения в клинические рекомендации или стандарт оказания медицинской помощи в рамках обязательного медстрахования.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, лечение онкобольных детей фактически основано только на лекарствах «офф-лейбл». Однако с медорганизаций, назначающих подобные препараты, при проверках страховыми компаниями снимают 100% оплаты лечения: по законодательству лекарства разрешено применять только в соответствии с инструкцией по применению.

Проект поддержали в 70 российских регионах, в случае принятия поправки вступят в силу с 1 марта следующего года.

