Правительство России пересмотрит решение о бэби-боксах

Кабмин РФ повторно вернется к вопросу о легализации бэби-боксов – специальных мест для анонимной передачи ребенка на попечительство врачей и государственных служб. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Хорошие новости по нашим поправкам — в правительстве сочли вопрос об «окнах жизни» достаточно актуальным, чтобы вернуться к его рассмотрению. Проект поправок направлен во все профильные министерства — отзывы планируется собрать к 20 октября», — написала Пушкина в своем Telegram.

Депутат заявила, что в правительстве, возглавляемом Михаилом Мишустиным, в отличие от думского комитета понимают ценность детских жизней. Чиновница уверена, что без принятия закона «мы так и будем читать чудовищные сводки о погибших новорожденных».

Ранее правительство РФ отказалось рассматривать законопроект о бэби-боксах, указав, что забота о детях входит в обязанности родителей. Кроме того, в исполнительном органе поддержали инициативу сенатора Елены Мизулиной, предложившей штрафовать на 5 млн рублей медорганизации, создающие бэби-боксы.

