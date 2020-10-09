Правительство России пересмотрит решение о бэби-боксах
Кабмин РФ повторно вернется к вопросу о легализации бэби-боксов – специальных мест для анонимной передачи ребенка на попечительство врачей и государственных служб. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
«Хорошие новости по нашим поправкам — в правительстве сочли вопрос об «окнах жизни» достаточно актуальным, чтобы вернуться к его рассмотрению. Проект поправок направлен во все профильные министерства — отзывы планируется собрать к 20 октября», — написала Пушкина в своем Telegram.
Депутат заявила, что в правительстве, возглавляемом Михаилом Мишустиным, в отличие от думского комитета понимают ценность детских жизней. Чиновница уверена, что без принятия закона «мы так и будем читать чудовищные сводки о погибших новорожденных».
Ранее правительство РФ отказалось рассматривать законопроект о бэби-боксах, указав, что забота о детях входит в обязанности родителей. Кроме того, в исполнительном органе поддержали инициативу сенатора Елены Мизулиной, предложившей штрафовать на 5 млн рублей медорганизации, создающие бэби-боксы.
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