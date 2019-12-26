Правительство одобрило штрафы за неоплату проезда по платным трассам
26 декабря 201912:17
Правительство РФ одобрило введение административной ответственности за неоплату проезда по платным автодорогам, сообщается на сайте кабмина в четверг, 26 декабря. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.
Штрафы будут зачисляться в Федеральный дорожный фонд, их размер не уточняется. Летом 2019 года неофициально называлась сумма в диапазоне от 2,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей при повторном нарушении, сообщало издание Ura.ru.
Правительство также одобрило поправки, запрещающие движение по платным дорогам без оплаты.
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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:АвтомобилистыШтрафы
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