Правительство одобрило штрафы за неоплату проезда по платным трассам

Правительство РФ одобрило введение административной ответственности за неоплату проезда по платным автодорогам, сообщается на сайте кабмина в четверг, 26 декабря. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

Штрафы будут зачисляться в Федеральный дорожный фонд, их размер не уточняется. Летом 2019 года неофициально называлась сумма в диапазоне от 2,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей при повторном нарушении, сообщало издание Ura.ru.

Правительство также одобрило поправки, запрещающие движение по платным дорогам без оплаты.

