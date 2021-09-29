Правительство не поддержало законопроект об отчетности чиновников за роскошь

Российский кабмин не поддержал законопроект, согласно которому чиновники бы должны были отчитываться о покупке предметов роскоши со стоимостью выше их доходов.

«Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», - отмечается в отзыве, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

Текст документа был создан депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. В нем он предлагал чиновникам отчитываться за покупку предметов, драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата, если их цена превышает совокупный доход.

Не определил понятие «предмет роскоши» и критерии для этого. Кроме того, по мнению авторов отзыва, порядок подтверждения права собственности на тот или иной предмет «приведет к сложностям в правоприменительной практике».

В настоящий момент чиновники отчитываются за покупку земельных участков, недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций и цифровой валюты.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин
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