Правительство не поддержало законопроект об отчетности чиновников за роскошь

Российский кабмин не поддержал законопроект, согласно которому чиновники бы должны были отчитываться о покупке предметов роскоши со стоимостью выше их доходов.



«Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», - отмечается в отзыве, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

Текст документа был создан депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. В нем он предлагал чиновникам отчитываться за покупку предметов, драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата, если их цена превышает совокупный доход.

Не определил понятие «предмет роскоши» и критерии для этого. Кроме того, по мнению авторов отзыва, порядок подтверждения права собственности на тот или иной предмет «приведет к сложностям в правоприменительной практике».

В настоящий момент чиновники отчитываются за покупку земельных участков, недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций и цифровой валюты.

